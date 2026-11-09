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XETRA-Handel im Blick

Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Der MDAX verbuchte zum Handelsende Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
30.85 EUR -0.80 EUR -2.53 %
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AUTO1
17.31 EUR -0.09 EUR -0.52 %
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DEUTZ AG
9.94 EUR 0.65 EUR 6.99 %
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Elmos Semiconductor
120.40 EUR 8.80 EUR 7.89 %
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Evonik AG
20.90 EUR -0.22 EUR -1.04 %
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freenet AG
23.40 EUR 0.20 EUR 0.86 %
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HENSOLDT
82.70 EUR 5.10 EUR 6.57 %
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LANXESS AG
12.73 EUR -0.79 EUR -5.84 %
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Lufthansa AG
8.66 EUR 0.33 EUR 3.91 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.64 EUR 0.30 EUR 0.65 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.96 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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RENK
35.96 EUR 1.40 EUR 4.07 %
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thyssenkrupp AG
12.34 EUR 0.14 EUR 1.11 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81.40 EUR 2.50 EUR 3.17 %
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Indizes
MDAX
31,072.75 EUR 430.52 EUR 1.4 %
News | Analysen

Am Montag verbuchte der MDAX via XETRA schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,57 Prozent auf 31.123,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,072 Prozent auf 30.620,31 Punkte an der Kurstafel, nach 30.642,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.144,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.560,95 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der MDAX bei 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 32.407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28.793,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,465 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 6,92 Prozent auf 82,80 EUR), DEUTZ (+ 6,59 Prozent auf 9,86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 120,60 EUR), RENK (+ 4,63 Prozent auf 35,79 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,60 Prozent auf 81,80 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil LANXESS (-2,21 Prozent auf 12,81 EUR), Porsche vz (-1,44 Prozent auf 46,38 EUR), AUTO1 (-1,43 Prozent auf 17,20 EUR), AUMOVIO (-1,26 Prozent auf 31,45 EUR) und Evonik (-1,04 Prozent auf 20,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.255.079 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK

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