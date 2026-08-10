Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Index-Performance im Fokus

11.08.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX bewegte sich zum Handelsschluss kaum.

Am Dienstag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26.391,00 Punkten.

Bei 26.246,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.507,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25.116,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.283,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24.070,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,43 Prozent. Bei 26.507,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 57,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), Scout24 (+ 1,52 Prozent auf 76,75 EUR) und BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Zalando (-2,94 Prozent auf 24,07 EUR), Merck (-2,44 Prozent auf 140,00 EUR) und Daimler Truck (-1,95 Prozent auf 46,24 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.349.655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,282 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net