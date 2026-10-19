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LUS-DAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.16 EUR -2.46 EUR -1.24 %
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Beiersdorf AG
80.96 EUR -0.12 EUR -0.15 %
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Continental AG
69.36 EUR -0.86 EUR -1.22 %
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Daimler Truck
41.16 EUR -0.72 EUR -1.72 %
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Henkel KGaA Vz.
78.30 EUR -0.40 EUR -0.51 %
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Merck KGaA
145.00 EUR 1.80 EUR 1.26 %
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QIAGEN N.V.
40.80 EUR -0.04 EUR -0.09 %
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Rheinmetall AG
1,044.40 EUR -46.80 EUR -4.29 %
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SAP SE
199.90 EUR 2.70 EUR 1.37 %
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Scout24
80.55 EUR 0.45 EUR 0.56 %
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Symrise AG
100.00 EUR -0.25 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.46 EUR -0.04 EUR -0.06 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.24 EUR -1.40 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,373.00 EUR -22.00 EUR -0.09 %
News | Analysen

Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent höher bei 25.429,00 Punkten.

Bei 25.395,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.591,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 25.310,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 24.816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23.985,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,51 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,32 Prozent auf 99,76 EUR), Scout24 (+ 0,19 Prozent auf 80,45 EUR), Merck (+ 0,14 Prozent auf 144,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,10 Prozent auf 81,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Continental (-3,00 Prozent auf 67,88 EUR), Rheinmetall (-2,59 Prozent auf 1.062,00 EUR), Vonovia SE (-2,41 Prozent auf 16,42 EUR), Airbus SE (-1,97 Prozent auf 195,00 EUR) und Daimler Truck (-1,77 Prozent auf 41,03 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 489.377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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