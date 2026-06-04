Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX entwickelt sich heute positiv.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 24.994,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.026,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24.801,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.455,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 23.815,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.212,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,74 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 4,56 Prozent auf 77,90 EUR), Zalando (+ 4,21 Prozent auf 24,77 EUR), SAP SE (+ 2,46) Prozent auf 168,54 EUR), Henkel vz (+ 2,33 Prozent auf 66,88 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-6,71 Prozent auf 79,34 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 41,30 EUR), Siemens Energy (-1,03 Prozent auf 157,84 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 269,90 EUR) und Continental (-0,75 Prozent auf 68,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2.634.954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,623 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net