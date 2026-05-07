Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone

Index-Performance

Der LUS-DAX gönnt sich am Freitag eine Verschnaufpause.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,19 Prozent fester bei 24.445,00 Punkten.

Bei 24.513,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.398,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.990,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 24.775,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 23.386,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,493 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,29 Prozent auf 60,27 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 59,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86) Prozent auf 37,52 EUR), Fresenius SE (+ 0,61 Prozent auf 40,99 EUR) und BASF (+ 0,43 Prozent auf 51,13 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5,55 Prozent auf 1.267,20 EUR), Allianz (-4,68 Prozent auf 370,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 310,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR) und Merck (-1,79 Prozent auf 112,70 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1.442.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net