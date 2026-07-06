Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Zuschlägen

XETRA-Handel im Fokus

12:25

Der LUS-DAX zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,09 Prozent stärker bei 25.831,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.906,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.759,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.441,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 23.213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 23.760,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,15 Prozent. Bei 25.906,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 1.111,80 EUR) und Fresenius SE (+ 1,53 Prozent auf 43,08 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,82 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (-1,68 Prozent auf 76,08 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 166,24 EUR) und Siemens (-1,00 Prozent auf 281,25 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.359.004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net