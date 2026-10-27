Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

LUS-DAX-Performance im Fokus

27.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 25.378,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.399,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.316,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 25.547,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 25.475,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24.316,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,25 Prozent auf 124,70 EUR), HOCHTIEF (+ 1,13 Prozent auf 375,20 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), Hannover Rück (+ 0,28 Prozent auf 281,60 EUR) und SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 212,55 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Beiersdorf (-1,49 Prozent auf 81,84 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 77,28 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 191,18 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.022,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,15 Prozent auf 68,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 365.008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net