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LUS-DAX-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.44 EUR -0.44 EUR -0.23 %
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Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
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Deutsche Telekom AG
24.96 EUR 0.04 EUR 0.16 %
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Hannover Rück
278.80 EUR -0.40 EUR -0.14 %
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Henkel KGaA Vz.
77.38 EUR -0.70 EUR -0.90 %
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HOCHTIEF AG
375.40 EUR 5.20 EUR 1.40 %
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Infineon AG
50.76 EUR 0.06 EUR 0.12 %
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Rheinmetall AG
1,029.40 EUR -1.80 EUR -0.17 %
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SAP SE
213.80 EUR 1.00 EUR 0.47 %
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Siemens Energy AG
125.50 EUR 1.68 EUR 1.36 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.50 EUR -1.70 EUR -2.46 %
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Vonovia SE
16.35 EUR -0.27 EUR -1.62 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,384.00 EUR 11.00 EUR 0.04 %
News | Analysen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 25.378,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.399,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.316,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 25.547,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 25.475,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24.316,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,25 Prozent auf 124,70 EUR), HOCHTIEF (+ 1,13 Prozent auf 375,20 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), Hannover Rück (+ 0,28 Prozent auf 281,60 EUR) und SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 212,55 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Beiersdorf (-1,49 Prozent auf 81,84 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 77,28 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 191,18 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.022,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,15 Prozent auf 68,52 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 365.008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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