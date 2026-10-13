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LUS-DAX-Kursentwicklung

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt

LUS-DAX-Handel am Dienstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186.34 EUR -2.08 EUR -1.10 %
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BMW AG
54.34 EUR 1.08 EUR 2.03 %
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Brenntag SE
61.68 EUR -0.26 EUR -0.42 %
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Commerzbank
38.57 EUR 0.17 EUR 0.44 %
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Continental AG
70.04 EUR 1.04 EUR 1.51 %
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Deutsche Telekom AG
25.20 EUR 0.21 EUR 0.84 %
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E.ON SE
17.20 EUR -0.09 EUR -0.52 %
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Henkel KGaA Vz.
76.12 EUR 1.70 EUR 2.28 %
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HOCHTIEF AG
387.40 EUR -2.60 EUR -0.67 %
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Infineon AG
55.75 EUR -1.65 EUR -2.87 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.80 EUR 0.45 EUR 1.14 %
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SAP SE
196.86 EUR 1.92 EUR 0.98 %
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Siemens Energy AG
144.20 EUR -2.62 EUR -1.78 %
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Symrise AG
96.50 EUR 4.62 EUR 5.03 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.90 EUR 0.42 EUR 0.61 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,251.00 EUR -3.00 EUR -0.01 %
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Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,29 Prozent auf 25.327,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.231,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.459,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.570,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.980,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24.427,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,10 Prozent nach oben. Bei 26.616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 3,07 Prozent auf 96,12 EUR), BMW (+ 2,22 Prozent auf 54,24 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR) und Commerzbank (+ 2,02 Prozent auf 38,89 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-2,48 Prozent auf 55,80 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), HOCHTIEF (-0,86 Prozent auf 391,00 EUR), Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.508.336 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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