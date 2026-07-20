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LUS-DAX-Performance im Blick

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Der LUS-DAX entwickelte sich letztendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Hannover Rück
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Scout24
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Siemens AG
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Siemens Energy AG
157.64 EUR 6.46 EUR 4.27 %
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Siemens Healthineers AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,039.50 EUR 328.50 EUR 1.33 %
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Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1,31 Prozent stärker bei 25.035,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.701,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.037,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.997,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.195,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.244,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,91 Prozent. Bei 25.906,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,39 Prozent auf 43,28 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 247,00 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5.223.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,657 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research