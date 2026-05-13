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LUS-DAX-Performance im Blick

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester

14.05.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags fester | finanzen.net

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,98 Prozent auf 24.477,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24.497,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.190,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.066,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23.482,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,362 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,45 Prozent auf 66,58 EUR), Siemens (+ 3,41 Prozent auf 275,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 181,98 EUR), Daimler Truck (+ 2,28 Prozent auf 40,90 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 88,44 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BMW (-3,74 Prozent auf 77,68 EUR), Heidelberg Materials (-1,72 Prozent auf 180,50 EUR), Scout24 (-1,43 Prozent auf 76,00 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 243,40 EUR) und EON SE (-0,45 Prozent auf 18,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.327.413 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,695 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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