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LUS-DAX-Kursentwicklung

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Beim LUS-DAX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162.00 EUR 4.00 EUR 2.53 %
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Airbus SE
195.00 EUR 1.00 EUR 0.52 %
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Deutsche Telekom AG
25.81 EUR 0.58 EUR 2.30 %
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Henkel KGaA Vz.
79.90 EUR 2.28 EUR 2.94 %
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HOCHTIEF AG
374.20 EUR -3.20 EUR -0.85 %
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MTU Aero Engines AG
319.10 EUR -14.00 EUR -4.20 %
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Rheinmetall AG
1,034.60 EUR 27.60 EUR 2.74 %
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SAP SE
209.65 EUR 8.00 EUR 3.97 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.08 EUR 0.04 EUR 0.06 %
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Vonovia SE
15.84 EUR -0.42 EUR -2.58 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,901.00 EUR 187.00 EUR 0.73 %
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Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,33 Prozent stärker bei 25.800,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.672,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.814,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.449,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.364,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.125,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 3,20 Prozent auf 163,10 EUR), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 196,76 EUR), Henkel vz (+ 2,39 Prozent auf 79,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,27 Prozent auf 1.035,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-5,19 Prozent auf 15,62 EUR), MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 327,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 68,22 EUR), HOCHTIEF (-0,85 Prozent auf 375,40 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1.865.893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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