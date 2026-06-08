Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 24.580,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24.654,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.573,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24.402,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.785,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 24.150,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,059 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,22 Prozent auf 78,22 EUR), Infineon (+ 2,88 Prozent auf 80,49 EUR), Zalando (+ 1,62 Prozent auf 24,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 27,61 EUR) und Allianz (+ 0,88 Prozent auf 377,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,79 Prozent auf 35,05 EUR), Scout24 (-1,46 Prozent auf 74,00 EUR), SAP SE (-1,15 Prozent auf 156,28 EUR), Rheinmetall (-1,15 Prozent auf 1.186,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 171,15 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 277.612 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,897 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net