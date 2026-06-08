DAX24.610 ±-0,0%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,5%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.718 +0,1%Euro1,1542 +0,1%Öl92,70 -1,5%Gold4.329 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie
AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Performance

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

09.06.26 09:27 Uhr
Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen | finanzen.net

Der LUS-DAX bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
378,40 EUR 4,40 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
34,95 EUR -0,54 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
27,28 EUR 0,09 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
173,00 EUR 0,35 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
80,02 EUR 2,17 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48,34 EUR 0,18 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,95 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.184,20 EUR -17,80 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
156,80 EUR -1,30 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
74,85 EUR -0,60 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
267,20 EUR -0,70 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
79,00 EUR 3,98 EUR 5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,61 EUR 0,40 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.670,5 PKT 101,5 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 24.580,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24.654,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.573,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24.402,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.785,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 24.150,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,059 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,22 Prozent auf 78,22 EUR), Infineon (+ 2,88 Prozent auf 80,49 EUR), Zalando (+ 1,62 Prozent auf 24,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,08 Prozent auf 27,61 EUR) und Allianz (+ 0,88 Prozent auf 377,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,79 Prozent auf 35,05 EUR), Scout24 (-1,46 Prozent auf 74,00 EUR), SAP SE (-1,15 Prozent auf 156,28 EUR), Rheinmetall (-1,15 Prozent auf 1.186,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 171,15 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 277.612 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,897 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen