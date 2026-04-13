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MDAX-Marktbericht

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

14.04.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker | finanzen.net

Der MDAX notiert heute im Plus.

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Aktien
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MDAX
30.602,8 PKT 350,9 PKT 1,16%
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Am Dienstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,05 Prozent fester bei 30.569,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 364,049 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,546 Prozent fester bei 30.417,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.251,91 Punkten am Vortag.

Bei 30.670,45 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30.409,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 28.819,46 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.774,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der MDAX einen Wert von 26.627,26 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,33 Prozent ein. Bei 32.383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 6,12 Prozent auf 49,62 EUR), DEUTZ (+ 4,73 Prozent auf 10,07 EUR), Porsche vz (+ 4,58 Prozent auf 43,39 EUR), Sartorius vz (+ 3,79 Prozent auf 224,80 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,72 Prozent auf 8,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen K+S (-3,76 Prozent auf 15,35 EUR), Nemetschek SE (-3,52 Prozent auf 57,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,57 Prozent auf 83,50 EUR), AIXTRON SE (-2,50 Prozent auf 35,83 EUR) und Nordex (-1,49 Prozent auf 44,82 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.089.879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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