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MDAX-Performance im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Plus

Das macht der MDAX am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
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Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent fester bei 31.739,04 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 352,678 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,255 Prozent tiefer bei 31.592,87 Punkten, nach 31.673,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 31.748,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31.583,41 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,015 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der MDAX mit 31.919,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30.249,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der MDAX auf 31.633,56 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,45 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,71 Prozent auf 55,90 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,92 Prozent auf 37,34 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,84 Prozent auf 40,88 EUR), thyssenkrupp (+ 1,47 Prozent auf 12,08 EUR) und RTL (+ 1,42 Prozent auf 32,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 216,10 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 39,77 EUR), TRATON (-1,38 Prozent auf 39,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,13 Prozent auf 78,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,12 Prozent auf 159,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 143.231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,549 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK