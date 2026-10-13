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MDAX-Kursverlauf

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich mittags im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich mittags im Plus

Der MDAX notiert am Mittag im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.41 EUR 0.01 EUR 0.79 %
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AUTO1
16.85 EUR -0.48 EUR -2.77 %
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CTS Eventim
60.85 EUR 1.10 EUR 1.84 %
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Elmos Semiconductor
137.80 EUR -2.80 EUR -1.99 %
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freenet AG
22.06 EUR 0.18 EUR 0.82 %
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FUCHS SE VZ
44.66 EUR 1.02 EUR 2.34 %
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KION GROUP AG
33.75 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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LEG Immobilien
45.28 EUR 0.50 EUR 1.12 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.27 EUR -0.93 EUR -2.20 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.10 EUR -0.06 EUR -0.24 %
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Schaeffler AG
5.86 EUR -0.24 EUR -3.93 %
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Siltronic AG
71.55 EUR -4.15 EUR -5.48 %
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thyssenkrupp AG
13.96 EUR 0.07 EUR 0.50 %
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Indizes
MDAX
30,075.29 EUR -29.04 EUR -0.1 %
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Am Dienstag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 30.175,20 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 333,995 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 30.102,21 Punkte an der Kurstafel, nach 30.104,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.222,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.078,70 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der MDAX mit 31.663,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31.981,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.447,59 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,60 Prozent. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell FUCHS SE VZ (+ 1,96 Prozent auf 44,68 EUR), KION GROUP (+ 1,95 Prozent auf 34,51 EUR), CTS Eventim (+ 1,75 Prozent auf 61,20 EUR), Aroundtown SA (+ 1,58 Prozent auf 1,42 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 45,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Schaeffler (-1,85 Prozent auf 5,84 EUR), Porsche vz (-1,80 Prozent auf 41,44 EUR), Elmos Semiconductor (-1,57 Prozent auf 137,80 EUR), AUTO1 (-1,51 Prozent auf 17,00 EUR) und Siltronic (-1,46 Prozent auf 74,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 774.895 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,797 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
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17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG

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