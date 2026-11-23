MDAX-Marktbericht

Das macht der MDAX am Mittag.

Am Montag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,90 Prozent fester bei 28.998,92 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 324,962 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,265 Prozent höher bei 28.816,61 Punkten in den Montagshandel, nach 28.740,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29.017,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28.781,56 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29.876,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.110,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 28.263,82 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,39 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 7,67 Prozent auf 34,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,15 Prozent auf 46,12 EUR), AUTO1 (+ 4,98 Prozent auf 14,33 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR) und Salzgitter (+ 3,74 Prozent auf 44,92 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-6,10 Prozent auf 50,80 EUR), Porsche vz (-3,04 Prozent auf 42,17 EUR), Porsche Automobil (-1,97 Prozent auf 21,84 EUR), LANXESS (-1,84 Prozent auf 11,19 EUR) und RTL (-1,01 Prozent auf 29,45 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.092.003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

2027 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net