Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone

Index-Performance im Blick

09.10.26 17:57 Uhr

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,69 Prozent höher bei 30.006,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,864 Prozent stärker bei 29.761,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 29.506,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 29.744,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.125,43 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.078,48 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 31.837,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.921,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,14 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 13,40 Prozent auf 49,94 EUR), thyssenkrupp (+ 6,66 Prozent auf 13,70 EUR), RATIONAL (+ 6,55 Prozent auf 593,50 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR) und Aurubis (+ 3,62 Prozent auf 160,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 39,42 EUR), K+S (-2,40 Prozent auf 14,63 EUR), Schaeffler (-2,16 Prozent auf 5,88 EUR), freenet (-1,97 Prozent auf 21,94 EUR) und Siltronic (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4.367.667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net