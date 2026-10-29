Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Plus

MDAX-Performance im Fokus

29.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX entwickelte sich am Donnerstag positiv.

Am Donnerstag erhöhte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 30.792,93 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 343,244 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,042 Prozent auf 30.412,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.425,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.867,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.321,89 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,86 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.883,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.243,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der MDAX auf 29.940,39 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,603 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 11,24 Prozent auf 48,68 EUR), AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 34,14 EUR), AUTO1 (+ 4,20 Prozent auf 18,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,97 Prozent auf 55,00 EUR) und Siltronic (+ 3,87 Prozent auf 63,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Knorr-Bremse (-6,75 Prozent auf 89,80 EUR), HELLA GmbH (-1,13 Prozent auf 70,00 EUR), Evonik (-1,13 Prozent auf 21,02 EUR), LANXESS (-0,77 Prozent auf 11,64 EUR) und flatexDEGIRO (-0,74 Prozent auf 24,10 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.447.103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,120 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net