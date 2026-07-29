Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

MDAX-Performance im Fokus

03.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Am Montag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 1,64 Prozent stärker bei 32.505,53 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352,780 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,768 Prozent auf 32.226,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31.980,52 Punkten am Vortag.

Bei 32.601,50 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32.226,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.994,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 30.317,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,93 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 8,25 Prozent auf 86,34 EUR), AUTO1 (+ 4,25 Prozent auf 23,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,91 Prozent auf 85,10 EUR), Nordex (+ 3,75 Prozent auf 39,88 EUR) und LANXESS (+ 3,51 Prozent auf 17,12 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen K+S (-0,96 Prozent auf 14,42 EUR), PUMA SE (-0,65 Prozent auf 27,32 EUR), flatexDEGIRO (-0,61 Prozent auf 36,08 EUR), CTS Eventim (-0,60 Prozent auf 58,15 EUR) und Aurubis (-0,55 Prozent auf 180,60 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.931.561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,358 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net