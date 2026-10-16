Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Index im Fokus

16.10.26 15:57 Uhr

LUS-DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,84 Prozent stärker bei 25.689,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.696,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.456,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der LUS-DAX 25.497,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 24.860,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.061,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,57 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,32 Prozent auf 69,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 41,24 EUR) und Fresenius SE (+ 2,93 Prozent auf 45,14 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 81,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Vonovia SE (-0,15 Prozent auf 16,75 EUR) und Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.229.143 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net