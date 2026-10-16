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Index im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

LUS-DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.08 EUR -0.98 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
BMW AG
57.16 EUR 1.90 EUR 3.44 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.32 EUR 1.25 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
44.92 EUR 0.94 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
77.82 EUR 0.94 EUR 1.22 %
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Infineon AG
52.18 EUR -0.28 EUR -0.53 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.10 EUR 1.32 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
542.60 EUR 1.60 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,086.00 EUR 49.00 EUR 4.73 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
200.00 EUR -0.95 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
271.25 EUR 0.80 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR 2.54 EUR 3.82 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.74 EUR 0.01 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,655.00 EUR 180.00 EUR 0.71 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,84 Prozent stärker bei 25.689,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.696,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.456,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der LUS-DAX 25.497,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 24.860,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.061,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,57 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,39 Prozent auf 1.091,60 EUR), BMW (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,32 Prozent auf 69,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 41,24 EUR) und Fresenius SE (+ 2,93 Prozent auf 45,14 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 81,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), Siemens (-0,17 Prozent auf 270,20 EUR), Vonovia SE (-0,15 Prozent auf 16,75 EUR) und Infineon (-0,06 Prozent auf 52,44 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.229.143 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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