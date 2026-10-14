Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im MDAX

Kursverlauf

14.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX steigt am Mittwoch.

Um 15:40 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 30.223,78 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 335,459 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,372 Prozent stärker bei 30.132,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30.020,49 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30.079,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.445,87 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,556 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 31.057,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.100,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der MDAX auf 30.074,66 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,44 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,62 Prozent auf 260,40 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 79,50 EUR), Salzgitter (+ 3,34 Prozent auf 49,52 EUR), LANXESS (+ 2,81 Prozent auf 12,46 EUR) und HENSOLDT (+ 2,42 Prozent auf 81,10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Porsche Automobil (-1,79 Prozent auf 24,72 EUR), Lufthansa (-1,61 Prozent auf 7,08 EUR), Nordex (-1,22 Prozent auf 35,76 EUR), DWS Group GmbH (-1,05 Prozent auf 66,05 EUR) und Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.627.934 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,713 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net