Index im Blick

SDAX-Handel heute.

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,46 Prozent höher bei 17.003,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 84,363 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,300 Prozent höher bei 16.808,78 Punkten, nach 16.758,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16.807,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17.017,39 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SDAX auf 18.106,58 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SDAX auf 18.564,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SDAX auf 15.750,71 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,03 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 8,84 Prozent auf 187,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,94 Prozent auf 7,40 EUR), tonies (+ 6,83 Prozent auf 12,52 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,64 Prozent auf 40,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 4,34 Prozent auf 72,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil grenke (-3,51 Prozent auf 10,46 EUR), PNE (-2,95 Prozent auf 4,12 EUR), EVOTEC SE (-1,84 Prozent auf 2,46 EUR), HelloFresh (-1,50 Prozent auf 3,01 EUR) und Mutares (-1,01 Prozent auf 24,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 544.581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,203 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net