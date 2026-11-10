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XETRA-Handel im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Dienstagmittag im Plus

Der SDAX performt am Dienstagmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
100.00 EUR -2.80 EUR -2.72 %
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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
64.90 EUR 0.60 EUR 0.93 %
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EVOTEC SE
3.18 EUR 0.07 EUR 2.19 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR 0.05 EUR 1.24 %
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Hypoport SE
87.85 EUR 4.90 EUR 5.91 %
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Jungheinrich AG
23.60 EUR 1.30 EUR 5.83 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.20 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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Medios AG
11.14 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
27.40 EUR -0.20 EUR -0.72 %
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PATRIZIA SE
6.70 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
72.70 EUR -1.35 EUR -1.82 %
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SMA Solar AG
47.76 EUR -2.22 EUR -4.44 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.70 EUR -0.24 EUR -0.93 %
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Indizes
SDAX
18,151.75 EUR 168.01 EUR 0.93 %
News | Analysen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 18.151,17 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,369 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,586 Prozent höher bei 18.089,10 Punkten, nach 17.983,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18.089,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.224,85 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.098,20 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 18.540,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15.982,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,58 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 5,08 Prozent auf 87,85 EUR), Jungheinrich (+ 4,66 Prozent auf 24,28 EUR), HAMBORNER REIT (+ 3,87 Prozent auf 4,16 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,47 Prozent auf 74,50 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3,40 Prozent auf 67,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Medios (-4,39 Prozent auf 10,90 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 47,84 EUR), PATRIZIA SE (-1,34 Prozent auf 6,61 EUR), Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 100,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,78 Prozent auf 25,48 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 222.725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,171 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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