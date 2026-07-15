Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester
Am Abend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
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Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,26 Prozent höher bei 18.309,77 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,872 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,168 Prozent stärker bei 18.292,86 Punkten, nach 18.262,13 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.317,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.213,99 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der SDAX auf 18.423,12 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 17.978,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.872,29 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,50 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Ottobock (+ 7,81 Prozent auf 58,00 EUR), INDUS (+ 3,21 Prozent auf 27,35 EUR), Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 88,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 33,08 EUR) und Medios (+ 2,44 Prozent auf 12,58 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-6,20 Prozent auf 58,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,29 Prozent auf 16,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,28 Prozent auf 61,90 EUR), PVA TePla (-3,07 Prozent auf 38,48 EUR) und KSB SE (-2,20 Prozent auf 802,00 EUR).
Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1.211.987 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,627 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|Deutsche Bank AG
|08:26
|EVOTEC SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG