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SDAX-Performance

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen

Der SDAX gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.65 EUR -0.30 EUR -1.31 %
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GFT SE
26.90 EUR 1.25 EUR 4.87 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.04 EUR 1.00 %
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HelloFresh
2.72 EUR 0.19 EUR 7.59 %
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init innovation in traffic systems SE
43.15 EUR -0.10 EUR -0.23 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.60 EUR 0.20 EUR 0.29 %
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Mutares
24.40 EUR -0.45 EUR -1.81 %
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Nagarro SE
77.85 EUR 0.15 EUR 0.19 %
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OHB SE
159.20 EUR -2.80 EUR -1.73 %
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PNE AG
7.09 EUR -0.02 EUR -0.28 %
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SCHOTT Pharma
24.00 EUR -0.90 EUR -3.61 %
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secunet Security Networks AG
262.00 EUR 6.50 EUR 2.54 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.20 EUR 0.46 EUR 3.92 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.80 EUR 2.20 EUR 8.94 %
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Indizes
SDAX
18,098.20 EUR 275.39 EUR 1.55 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,79 Prozent höher bei 18.141,08 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 90,569 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,506 Prozent höher bei 17.912,94 Punkten, nach 17.822,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.172,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.912,94 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,601 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.560,24 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 18.074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der SDAX bei 17.561,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,53 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 7,88 Prozent auf 2,71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,74 Prozent auf 26,72 EUR), GFT SE (+ 5,46 Prozent auf 27,05 EUR), secunet Security Networks (+ 5,06 Prozent auf 259,50 EUR) und Südzucker (+ 4,90 Prozent auf 12,42 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-3,85 Prozent auf 23,70 EUR), OHB SE (-1,52 Prozent auf 155,80 EUR), Nagarro SE (-0,58 Prozent auf 77,80 EUR), PNE (-0,28 Prozent auf 7,14 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 0,00 Prozent auf 43,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 991.859 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 OHB SE Outperform Oddo BHF

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