Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

SDAX aktuell

19.10.26 17:57 Uhr

Am Montagabend agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18.225,53 Punkten ab. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,157 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.182,28 Zählern und damit 0,088 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18.198,27 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18.254,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18.115,27 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 18.106,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 16.719,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,88 Prozent auf 77,70 EUR), OHB SE (+ 3,76 Prozent auf 198,80 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,66 Prozent auf 25,50 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,42 Prozent auf 54,40 EUR) und Mutares (+ 3,29 Prozent auf 25,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-4,65 Prozent auf 22,55 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,17 Prozent auf 11,50 EUR), SGL Carbon SE (-4,14 Prozent auf 5,10 EUR), SMA Solar (-3,90 Prozent auf 55,40 EUR) und pbb (-3,82 Prozent auf 2,87 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 955.478 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,001 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net