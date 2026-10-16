Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Marktbericht

16.10.26 09:27 Uhr

Heute geht es für den SDAX erneut nach oben.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,84 Prozent aufwärts auf 18.104,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 91,083 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.055,72 Zählern und damit 0,568 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17.953,80 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18.104,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18.047,70 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,214 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 18.166,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.329,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der SDAX bei 17.017,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,32 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,20 Prozent auf 27,70 EUR), OHB SE (+ 5,42 Prozent auf 178,80 EUR), Hypoport SE (+ 4,85 Prozent auf 76,70 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 58,70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Drägerwerk (-2,08 Prozent auf 94,30 EUR), HelloFresh (-1,22 Prozent auf 3,00 EUR), Vossloh (-1,22 Prozent auf 48,76 EUR), Adtran Networks SE (-0,93 Prozent auf 21,20 EUR) und STO SE (-0,90 Prozent auf 99,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 76.069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,023 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net