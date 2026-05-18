Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Kursentwicklung

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag geht es im SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 18.480,98 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,046 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,034 Prozent leichter bei 18.423,26 Punkten, nach 18.429,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.480,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.409,47 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 18.268,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17.983,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der SDAX 16.643,79 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.717,19 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 5,43 Prozent auf 75,70 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 5,90 EUR), GFT SE (+ 3,60 Prozent auf 21,60 EUR), Nagarro SE (+ 2,85 Prozent auf 41,80 EUR) und HelloFresh (+ 2,84 Prozent auf 4,52 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,57 Prozent auf 64,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,84 Prozent auf 37,34 EUR), Einhell Germany vz (-0,95 Prozent auf 72,60 EUR) und Verve Group (-0,82 Prozent auf 1,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 185.160 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,972 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net