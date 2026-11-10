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Kursentwicklung

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in Grün

SDAX-Handel am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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Dermapharm Holding SE
38.45 EUR 0.50 EUR 1.32 %
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EVOTEC SE
3.18 EUR 0.07 EUR 2.19 %
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GFT SE
27.60 EUR 0.05 EUR 0.18 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR 0.05 EUR 1.24 %
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HUGO BOSS AG
37.46 EUR -0.80 EUR -2.09 %
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Hypoport SE
87.85 EUR 4.90 EUR 5.91 %
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Jungheinrich AG
23.60 EUR 1.30 EUR 5.83 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.20 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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LPKF Laser & Electronics AG
9.42 EUR 0.18 EUR 1.95 %
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Medios AG
11.14 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
27.40 EUR -0.20 EUR -0.72 %
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OHB SE
207.50 EUR 5.00 EUR 2.47 %
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secunet Security Networks AG
230.00 EUR -4.50 EUR -1.92 %
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Stabilus SE
14.96 EUR 0.08 EUR 0.54 %
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Indizes
SDAX
18,164.26 EUR 180.52 EUR 1 %
News | Analysen

Am Dienstag legt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,22 Prozent auf 18.202,63 Punkte zu. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 89,369 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,586 Prozent höher bei 18.089,10 Punkten, nach 17.983,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18.089,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.202,63 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.098,20 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 10.08.2026, mit 18.540,54 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der SDAX bei 15.982,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,88 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 5,26 Prozent auf 88,00 EUR), Stabilus SE (+ 4,13 Prozent auf 15,62 EUR), OHB SE (+ 3,69 Prozent auf 211,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,06 Prozent auf 9,44 EUR) und Jungheinrich (+ 2,93 Prozent auf 23,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Medios (-1,75 Prozent auf 11,20 EUR), HUGO BOSS (-0,60 Prozent auf 38,26 EUR), GFT SE (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR), secunet Security Networks (-0,22 Prozent auf 229,50 EUR) und Dermapharm (-0,13 Prozent auf 38,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 73.872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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