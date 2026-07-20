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DAX im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Airbus SE
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HOCHTIEF AG
464.40 EUR 9.40 EUR 2.07 %
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Infineon AG
65.92 EUR 2.42 EUR 3.81 %
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Merck KGaA
132.70 EUR -0.85 EUR -0.64 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
504.20 EUR -13.20 EUR -2.55 %
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Scout24
71.60 EUR -0.35 EUR -0.49 %
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Siemens AG
267.50 EUR 4.05 EUR 1.54 %
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Siemens Energy AG
156.90 EUR 5.72 EUR 3.78 %
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Siemens Healthineers AG
34.71 EUR -0.81 EUR -2.28 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.92 EUR 0.28 EUR 0.39 %
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Indizes
DAX 40
24,886.75 EUR 40.06 EUR 0.16 %
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Um 12:09 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24.956,94 Punkte zu. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,304 Prozent auf 24.922,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24.846,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.822,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.960,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.270,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.307,80 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,70 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,92 Prozent auf 157,10 EUR), Infineon (+ 2,61 Prozent auf 65,67 EUR), Daimler Truck (+ 1,88 Prozent auf 43,30 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 195,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,71 Prozent auf 464,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Scout24 (-2,28 Prozent auf 70,80 EUR), Hannover Rück (-1,97 Prozent auf 248,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 506,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,90 Prozent auf 34,68 EUR) und Merck (-1,82 Prozent auf 132,50 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.209.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,657 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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20.07.26 Siemens Energy Buy UBS AG
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.