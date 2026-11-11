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Kursentwicklung

Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Der TecDAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.34 EUR 1.46 EUR 4.58 %
Charts | News | Analysen
Bechtle AG
34.06 EUR 0.28 EUR 0.83 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
106.40 EUR 6.90 EUR 6.93 %
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EVOTEC SE
3.09 EUR 0.01 EUR 0.26 %
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freenet AG
23.74 EUR 0.14 EUR 0.59 %
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HENSOLDT
83.50 EUR -0.48 EUR -0.57 %
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Infineon AG
52.90 EUR 3.28 EUR 6.60 %
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Nemetschek SE
63.85 EUR -0.15 EUR -0.23 %
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SAP SE
209.25 EUR 0.05 EUR 0.02 %
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Siltronic AG
56.60 EUR 1.65 EUR 3.00 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.30 EUR 3.04 EUR 6.43 %
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TeamViewer
4.88 EUR 0.07 EUR 1.41 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.04 EUR 0.94 EUR 3.75 %
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Indizes
TecDAX
4,085.11 EUR 53.62 EUR 1.33 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,16 Prozent stärker bei 4.078,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 577,410 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,197 Prozent stärker bei 4.039,44 Punkten, nach 4.031,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.091,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.039,06 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3.978,41 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 4.090,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.515,36 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,53 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 7,22 Prozent auf 52,59 EUR), Drägerwerk (+ 6,92 Prozent auf 106,60 EUR), AIXTRON SE (+ 6,55 Prozent auf 33,83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,49 Prozent auf 50,90 EUR) und Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 56,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,18 Prozent auf 3,05 EUR), Nemetschek SE (-1,56 Prozent auf 63,30 EUR), HENSOLDT (-0,72 Prozent auf 83,26 EUR), Bechtle (-0,71 Prozent auf 33,64 EUR) und SAP SE (-0,69 Prozent auf 208,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1.810.562 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.

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