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Index-Bewegung

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Der MDAX gönnt sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
20.28 EUR -0.54 EUR -2.59 %
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Elmos Semiconductor
143.00 EUR -1.60 EUR -1.11 %
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flatexDEGIRO AG
35.04 EUR -0.32 EUR -0.90 %
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freenet AG
24.22 EUR 0.28 EUR 1.17 %
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K+S AG
15.01 EUR 0.37 EUR 2.53 %
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KION GROUP AG
39.46 EUR -0.34 EUR -0.85 %
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Lufthansa AG
7.91 EUR 0.00 EUR -0.05 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.40 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.10 EUR -0.22 EUR -0.81 %
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RENK
51.66 EUR 1.55 EUR 3.09 %
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Schaeffler AG
7.35 EUR -0.05 EUR -0.68 %
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Siltronic AG
83.75 EUR -5.10 EUR -5.74 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
77.00 EUR -1.00 EUR -1.28 %
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thyssenkrupp AG
13.26 EUR 0.05 EUR 0.38 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
98.10 EUR 1.40 EUR 1.45 %
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Indizes
MDAX
31,879.27 EUR 39.44 EUR 0.12 %
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Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,12 Prozent aufwärts auf 31.878,59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,826 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,083 Prozent stärker bei 31.866,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31.839,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.760,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31.907,88 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der MDAX 31.864,73 Punkte auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 31.331,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der MDAX noch bei 30.984,89 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 3,35 Prozent auf 51,66 EUR), K+S (+ 2,52 Prozent auf 15,06 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,18 Prozent auf 98,40 EUR), KION GROUP (+ 1,95 Prozent auf 40,33 EUR) und Schaeffler (+ 1,38 Prozent auf 7,35 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-2,12 Prozent auf 20,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 142,60 EUR), flatexDEGIRO (-1,98 Prozent auf 34,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,86 Prozent auf 76,35 EUR) und Siltronic (-1,56 Prozent auf 82,25 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 723.470 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG

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