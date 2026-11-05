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Index-Bewegung

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag

Der MDAX gönnt sich am vierten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
28.00 EUR -4.22 EUR -13.10 %
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AUTO1
19.87 EUR 2.78 EUR 16.27 %
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Bechtle AG
35.88 EUR 2.08 EUR 6.15 %
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freenet AG
23.28 EUR 0.14 EUR 0.61 %
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K+S AG
13.32 EUR 0.45 EUR 3.50 %
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LANXESS AG
12.93 EUR 0.76 EUR 6.24 %
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Lufthansa AG
8.13 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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Nemetschek SE
69.05 EUR -5.85 EUR -7.81 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47.20 EUR 0.52 EUR 1.11 %
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Porsche Automobil Holding SE
26.58 EUR 0.35 EUR 1.33 %
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RTL
33.95 EUR 1.20 EUR 3.66 %
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Siltronic AG
52.00 EUR -6.80 EUR -11.56 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46.66 EUR -3.39 EUR -6.77 %
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thyssenkrupp AG
11.70 EUR -0.88 EUR -6.99 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80.20 EUR -6.20 EUR -7.18 %
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Indizes
MDAX
30,774.77 EUR -403.50 EUR -1.29 %
News | Analysen

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,11 Prozent aufwärts auf 31.212,44 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31.318,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31.178,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31.209,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31.613,24 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30.426,98 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 32.426,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der MDAX noch bei 29.374,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,751 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 7,85 Prozent auf 13,19 EUR), AUTO1 (+ 4,86 Prozent auf 19,42 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), K+S (+ 3,31 Prozent auf 13,41 EUR) und RTL (+ 3,19 Prozent auf 33,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-9,05 Prozent auf 68,85 EUR), Siltronic (-8,65 Prozent auf 52,30 EUR), AIXTRON SE (-7,61 Prozent auf 29,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,52 Prozent auf 46,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,11 Prozent auf 81,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.959.520 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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04.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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