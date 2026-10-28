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Marktbericht

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
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Deutsche Telekom AG
25.09 EUR 0.01 EUR 0.04 %
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Eckert & Ziegler
12.79 EUR -0.19 EUR -1.46 %
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EVOTEC SE
2.92 EUR 0.04 EUR 1.32 %
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freenet AG
22.56 EUR -0.08 EUR -0.35 %
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OHB SE
248.50 EUR 10.00 EUR 4.19 %
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PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
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SAP SE
212.75 EUR 0.15 EUR 0.07 %
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SMA Solar AG
49.76 EUR 1.60 EUR 3.32 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.50 EUR 3.25 EUR 6.47 %
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TeamViewer
7.53 EUR -0.15 EUR -1.95 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.44 EUR -1.52 EUR -4.91 %
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Indizes
TecDAX
4,115.04 EUR 22.40 EUR 0.55 %
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Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,70 Prozent auf 4.121,34 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 574,940 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,042 Prozent höher bei 4.094,36 Punkten, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4.083,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.125,63 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.969,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.837,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.718,15 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,71 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 7,02 Prozent auf 251,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,78 Prozent auf 52,65 EUR), PVA TePla (+ 4,35 Prozent auf 30,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,16 Prozent auf 13,53 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,85 Prozent auf 2,96 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,19 Prozent auf 29,28 EUR), ATOSS Software (-2,01 Prozent auf 92,80 EUR), SMA Solar (-0,76 Prozent auf 49,30 EUR), Deutsche Telekom (-0,64 Prozent auf 24,98 EUR) und freenet (-0,53 Prozent auf 22,44 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3.495.515 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 240,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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