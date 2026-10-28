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Index im Blick

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.35 EUR 1.35 EUR 4.5 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
93.60 EUR -0.80 EUR -0.85 %
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Bechtle AG
35.18 EUR 0.24 EUR 0.69 %
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EVOTEC SE
2.83 EUR -0.05 EUR -1.60 %
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freenet AG
22.44 EUR -0.20 EUR -0.88 %
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Infineon AG
52.29 EUR 0.08 EUR 0.15 %
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IONOS
35.40 EUR -0.24 EUR -0.67 %
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JENOPTIK AG
40.28 EUR 0.86 EUR 2.18 %
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SAP SE
211.35 EUR -1.25 EUR -0.59 %
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Siltronic AG
60.25 EUR -0.20 EUR -0.33 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.40 EUR 1.15 EUR 2.29 %
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TeamViewer
7.53 EUR -0.15 EUR -1.95 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.70 EUR -0.26 EUR -0.84 %
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Indizes
TecDAX
4,089.70 EUR -2.94 EUR -0.07 %
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Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 4.094,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 574,940 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,042 Prozent stärker bei 4.094,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.092,64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4.088,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.102,52 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,79 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 3.969,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der TecDAX bei 3.837,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.718,15 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 41,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,49 Prozent auf 51,50 EUR), AIXTRON SE (+ 1,08 Prozent auf 30,78 EUR), EVOTEC SE (+ 1,04 Prozent auf 2,91 EUR) und Siltronic (+ 0,67 Prozent auf 60,35 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-0,98 Prozent auf 7,55 EUR), ATOSS Software (-0,95 Prozent auf 93,80 EUR), IONOS (-0,79 Prozent auf 35,16 EUR), Bechtle (-0,79 Prozent auf 35,18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,59 Prozent auf 30,38 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 236.788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240,645 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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