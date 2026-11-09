DAX 26.251 +1,7%ESt50 6.291 +2,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.160 +2,4%Bitcoin 67.050 -0,1%Euro 1,1192 +0,4%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.118 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
33.12 EUR -0.24 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
34.26 EUR -0.74 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.78 EUR -0.07 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
113.40 EUR 1.80 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.38 EUR 0.18 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
82.10 EUR 4.50 EUR 5.80 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
48.80 EUR 2.90 EUR 6.32 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
202.50 EUR 9.90 EUR 5.14 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
212.65 EUR 3.50 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
43.25 EUR -1.27 EUR -2.85 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
51.80 EUR 1.20 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
4.87 EUR -0.18 EUR -3.62 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.94 EUR -0.66 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,051.28 EUR 46.21 EUR 1.15 %
News | Analysen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,87 Prozent aufwärts auf 4.039,79 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 571,413 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,145 Prozent stärker bei 4.010,87 Punkten in den Handel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4.004,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.049,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 3.978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.068,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.465,60 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,46 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), HENSOLDT (+ 4,70 Prozent auf 81,08 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 52,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,33 Prozent auf 118,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-4,12 Prozent auf 4,84 EUR), Siemens Healthineers (-3,02 Prozent auf 43,31 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 25,66 EUR) und Bechtle (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.