Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge

Kursentwicklung im Fokus

09.11.26 15:57 Uhr

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,87 Prozent aufwärts auf 4.039,79 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 571,413 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,145 Prozent stärker bei 4.010,87 Punkten in den Handel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4.004,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.049,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 3.978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.068,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.465,60 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,46 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), HENSOLDT (+ 4,70 Prozent auf 81,08 EUR), Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 52,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,33 Prozent auf 118,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil TeamViewer (-4,12 Prozent auf 4,84 EUR), Siemens Healthineers (-3,02 Prozent auf 43,31 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,76 Prozent auf 25,66 EUR) und Bechtle (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net