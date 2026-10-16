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TecDAX-Performance

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX entwickelte sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.98 EUR -0.74 EUR -2.19 %
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Deutsche Telekom AG
25.92 EUR 0.28 EUR 1.09 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
96.10 EUR -14.90 EUR -13.42 %
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freenet AG
22.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HENSOLDT
87.68 EUR 4.88 EUR 5.89 %
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IONOS
34.60 EUR -0.26 EUR -0.75 %
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JENOPTIK AG
36.92 EUR 0.68 EUR 1.88 %
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Nordex AG
39.10 EUR 1.54 EUR 4.10 %
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OHB SE
192.00 EUR 24.20 EUR 14.42 %
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SAP SE
198.12 EUR -2.83 EUR -1.41 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.75 EUR -0.20 EUR -0.35 %
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TeamViewer
6.92 EUR -0.04 EUR -0.50 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.94 EUR 4.42 EUR 17.32 %
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Indizes
TecDAX
4,015.21 EUR 44.82 EUR 1.13 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 4.014,86 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,202 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,447 Prozent auf 3.988,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3.970,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.051,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.981,16 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,894 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.984,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.782,28 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 3.701,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,78 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16,56 Prozent auf 29,84 EUR), OHB SE (+ 12,97 Prozent auf 191,60 EUR), Nordex (+ 12,28 Prozent auf 39,14 EUR), AIXTRON SE (+ 6,17 Prozent auf 32,89 EUR) und HENSOLDT (+ 5,96 Prozent auf 87,86 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen IONOS (-1,62 Prozent auf 34,04 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), JENOPTIK (-0,92 Prozent auf 36,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,79 Prozent auf 56,35 EUR) und Drägerwerk (-0,62 Prozent auf 95,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 9.184.817 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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