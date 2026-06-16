Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün

Kursverlauf

Das macht der TecDAX.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.971,93 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 541,926 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,081 Prozent auf 3.963,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.966,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.972,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.958,33 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3.795,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.599,19 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 17.06.2025, mit 3.799,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 58,78 EUR), HENSOLDT (+ 1,42 Prozent auf 71,66 EUR), SMA Solar (+ 1,25 Prozent auf 52,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,13 Prozent auf 25,08 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,87 Prozent auf 98,55 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 4,58 EUR), Siltronic (-1,44 Prozent auf 92,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 27,27 EUR), Drägerwerk (-1,30 Prozent auf 83,70 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,82 Prozent auf 169,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 319.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 167,170 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net