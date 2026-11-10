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Index im Blick

Starker Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Starker Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
158.00 EUR -7.00 EUR -4.24 %
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BP plc (British Petrol)
6.52 EUR -0.13 EUR -1.97 %
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Computacenter PLC
55.50 EUR 1.50 EUR 2.78 %
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Endeavour Mining PLC
50.20 EUR -0.90 EUR -1.76 %
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Glencore plc
6.11 EUR -0.09 EUR -1.45 %
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HSBC Holdings plc
16.29 EUR 0.13 EUR 0.82 %
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Lloyds Banking Group
1.17 EUR 0.02 EUR 1.87 %
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Prudential plc
11.56 EUR 0.35 EUR 3.12 %
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Rolls-Royce Plc
16.29 EUR 0.84 EUR 5.42 %
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Sage PLC
13.60 EUR -0.10 EUR -0.73 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.50 EUR -0.50 EUR -1.13 %
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Smiths PLC
31.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Standard Chartered plc
25.98 EUR 0.72 EUR 2.85 %
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Indizes
FTSE 100
10,824.38 GBP 41.51 GBP 0.38 %
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Um 12:08 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,44 Prozent nach oben auf 10.830,27 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,243 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 10.781,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.782,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.868,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10.775,76 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.552,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.862,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.787,15 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,83 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 3,54 Prozent auf 137,50 GBP), Prudential (+ 3,01 Prozent auf 9,85 GBP), Rolls-Royce (+ 2,92 Prozent auf 13,59 GBP), Standard Chartered (+ 2,41 Prozent auf 22,09 GBP) und Computacenter (+ 2,31 Prozent auf 47,33 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,93 Prozent auf 36,30 GBP), BP (-1,62 Prozent auf 5,48 GBP), Endeavour Mining (-1,33 Prozent auf 42,27 GBP), Sage (-1,30 Prozent auf 11,42 GBP) und Glencore (-0,85 Prozent auf 5,11 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 22.300.347 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 267,550 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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