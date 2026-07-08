Starker Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Ende des Dienstagshandels zu

FTSE 100-Performance im Fokus

14.07.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 schloss den Handelstag im Plus ab.

Zum Handelsende verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 10.529,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,148 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10.498,70 Punkten in den Handel, nach 10.498,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.422,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.552,56 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 10.471,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.609,06 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 14.07.2025, mit 8.998,06 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Airtel Africa (+ 3,37 Prozent auf 3,49 GBP), Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 69,55 GBP), Glencore (+ 3,05 Prozent auf 5,30 GBP), Centrica (+ 2,78 Prozent auf 1,77 GBP) und Anglo American (+ 2,40 Prozent auf 36,70 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Pearson (-6,75 Prozent auf 12,29 GBP), InterContinental Hotels Group (-3,76 Prozent auf 157,50 USD), Smith Nephew (-3,51 Prozent auf 11,14 GBP), Barratt Developments (-2,39 Prozent auf 2,78 GBP) und ConvaTec (-1,96 Prozent auf 2,11 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 100.844.001 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,471 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net