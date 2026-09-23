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FTSE 100-Performance im Blick

Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Wenig Veränderung ist am Mittwochmittag in London zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Rentokil Initial PlcShs
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Indizes
FTSE 100
10,714.37 GBP 6.04 GBP 0.06 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,10 Prozent stärker bei 10.719,41 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,201 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10.708,79 Punkten, nach 10.708,33 Punkten am Vortag.

Bei 10.762,52 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.708,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,566 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.816,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.428,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.223,32 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,72 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 2,59 Prozent auf 3,25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,77 Prozent auf 102,31 USD), Standard Chartered (+ 1,37 Prozent auf 22,97 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,34 Prozent auf 48,54 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,26 Prozent auf 82,57 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Auto Trader Group (-3,54 Prozent auf 4,67 GBP), JD Sports Fashion (-3,24 Prozent auf 0,76 GBP), Melrose Industries (-1,85 Prozent auf 4,79 GBP), IG Group (-1,69 Prozent auf 13,40 GBP) und StJamess Place (-1,61 Prozent auf 11,00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 19.756.235 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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