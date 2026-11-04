Starker Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

FTSE 100 im Fokus

04.11.26 09:27 Uhr

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,21 Prozent auf 10.660,45 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,268 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,011 Prozent auf 10.637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.638,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.672,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.631,96 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,643 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 10.461,95 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 10.879,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.714,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,13 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,96 Prozent auf 125,90 GBP), Fresnillo (+ 3,81 Prozent auf 23,73 GBP), Endeavour Mining (+ 3,32 Prozent auf 36,75 GBP), Antofagasta (+ 2,90 Prozent auf 32,29 GBP) und HSBC (+ 2,70 Prozent auf 12,92 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BAE Systems (-4,14 Prozent auf 19,89 GBP), Weir Group (-3,65 Prozent auf 25,34 GBP), Coca-Cola European Partners (-3,48 Prozent auf 111,56 USD), Babcock International (-2,43 Prozent auf 10,22 GBP) und Smith Nephew (-1,88 Prozent auf 10,97 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2.722.979 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 267,221 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net