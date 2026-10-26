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NASDAQ 100-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
227.85 EUR -9.45 EUR -3.98 %
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Arm Holdings
201.50 EUR 12.10 EUR 6.39 %
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CrowdStrike
233.75 EUR 3.00 EUR 1.30 %
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Intel Corp.
82.10 EUR 5.18 EUR 6.73 %
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Kraft Heinz Company
22.16 EUR 0.16 EUR 0.70 %
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Lumentum Holdings Inc
736.30 EUR 60.00 EUR 8.87 %
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MercadoLibre Inc
1,472.00 EUR -137.40 EUR -8.54 %
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Micron Technology Inc.
814.40 EUR 22.40 EUR 2.83 %
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Netflix Inc.
56.88 EUR -2.07 EUR -3.51 %
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NVIDIA Corp.
193.48 EUR 4.86 EUR 2.58 %
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PayPal Inc
48.77 EUR -1.82 EUR -3.60 %
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SpaceX
132.00 EUR 0.98 EUR 0.75 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
126.94 EUR -3.56 EUR -2.73 %
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Synopsys Inc.
408.50 EUR 30.50 EUR 8.07 %
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Tesla
352.35 EUR 19.90 EUR 5.99 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,272.92 USD 315.39 USD 1.09 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,20 Prozent stärker bei 29.305,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,325 Prozent auf 29.051,58 Punkte an der Kurstafel, nach 28.957,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29.011,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.404,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 30.608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 28.128,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25.358,16 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,26 Prozent nach oben. 31.361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 10,16 Prozent auf 832,97 USD), Arm (+ 6,27 Prozent auf 223,52 USD), Synopsys (+ 6,18 Prozent auf 456,71 USD), Tesla (+ 6,08 Prozent auf 394,84 USD) und Intel (+ 5,76 Prozent auf 91,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen MercadoLibre (-8,94 Prozent auf 1.648,41 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Netflix (-4,16 Prozent auf 63,11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,57 Prozent auf 140,80 USD) und Adobe (-3,37 Prozent auf 254,94 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.948.157 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,537 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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