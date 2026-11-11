Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen

Index-Performance im Fokus

11.11.26 17:59 Uhr

Am Mittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,13 Prozent stärker bei 52.300,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,285 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,131 Prozent auf 52.163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52.231,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52.055,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52.338,10 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 51.654,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53.791,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der Dow Jones bei 47.927,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,10 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,00 Prozent auf 175,65 USD), Cisco (+ 3,93 Prozent auf 102,01 USD), Caterpillar (+ 3,27 Prozent auf 603,66 USD), Salesforce (+ 2,12 Prozent auf 218,00 USD) und Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 929,35 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-2,53 Prozent auf 519,67 USD), McDonalds (-2,36 Prozent auf 275,50 USD), Nike (-2,20 Prozent auf 37,82 USD), Amazon (-1,41 Prozent auf 267,06 USD) und UnitedHealth (-1,35 Prozent auf 399,67 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29.111.811 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,569 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net