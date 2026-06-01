Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen

Index-Performance im Fokus

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,19 Prozent auf 27.138,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent leichter bei 27.030,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27.086,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.932,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.171,29 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 25.114,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.748,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.242,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ceragon Networks (+ 13,03 Prozent auf 3,21 USD), PDF Solutions (+ 9,32 Prozent auf 56,06 USD), Ceva (+ 8,99 Prozent auf 48,73 USD), FormFactor (+ 8,70 Prozent auf 125,08 USD) und CIENA (+ 8,59 Prozent auf 618,56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Microvision (-29,64 Prozent auf 0,43 USD), Blackbaud (-10,11 Prozent auf 29,43 USD), Intuit (-10,03 Prozent auf 318,28 USD), Donegal Group B (-9,45 Prozent auf 16,67 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,07 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.619.673 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 13,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net