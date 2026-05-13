Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün

Dow Jones im Fokus

Das macht der Dow Jones aktuell.

Am Donnerstag legt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,66 Prozent auf 50.021,53 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,148 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,037 Prozent auf 49.674,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49.693,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 50.200,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.843,58 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,954 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48.535,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.500,93 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 42.051,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 12,62 Prozent auf 114,73 USD), NVIDIA (+ 3,64 Prozent auf 234,04 USD), IBM (+ 2,09 Prozent auf 219,13 USD), Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 260,55 EUR) und Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 969,85 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-3,55 Prozent auf 232,06 USD), Merck (-0,48 Prozent auf 112,90 USD), 3M (-0,46 Prozent auf 146,42 USD), Amazon (-0,39 Prozent auf 269,08 USD) und UnitedHealth (-0,34 Prozent auf 399,80 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25.603.590 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,578 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net