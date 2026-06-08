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NYSE-Handel im Fokus

Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

09.06.26 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus | finanzen.net

Wenig Veränderung war am Dienstag in New York zu beobachten.

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Dow Jones 30 Industrial
50.872,1 PKT 86,1 PKT 0,17%
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Am Dienstag ging der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 50.872,11 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,273 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,416 Prozent auf 50.997,23 Punkte an der Kurstafel, nach 50.786,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50.211,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 51.260,92 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.609,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der Dow Jones mit 47.740,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.761,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51.660,40 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 3,67 Prozent auf 310,55 USD), Nike (+ 3,28 Prozent auf 44,65 USD), Procter Gamble (+ 2,46) Prozent auf 148,67 USD), Coca-Cola (+ 2,26 Prozent auf 81,34 USD) und Home Depot (+ 2,25 Prozent auf 276,85 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-3,94 Prozent auf 175,35 USD), Apple (-3,64 Prozent auf 290,55 USD), Cisco (-3,05 Prozent auf 120,36 USD), Microsoft (-2,02 Prozent auf 403,41 USD) und Chevron (-1,31 Prozent auf 186,76 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 44.796.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,300 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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