Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Index-Performance

15.07.26 22:33 Uhr

Am Mittwoch wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,29 Prozent auf 52.658,64 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,214 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,880 Prozent auf 52.046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52.508,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52.823,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52.428,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.671,03 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Stand von 48.463,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44.023,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53.289,30 Punkten. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 4,01 Prozent auf 327,50 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,60 Prozent auf 370,21 USD), Amazon (+ 3,02 Prozent auf 254,96 USD), Microsoft (+ 2,78 Prozent auf 395,63 USD) und 3M (+ 2,52 Prozent auf 160,53 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-4,54 Prozent auf 111,77 USD), IBM (-2,70 Prozent auf 211,20 USD), Johnson Johnson (-2,69 Prozent auf 247,02 USD), Travelers (-2,27 Prozent auf 329,19 USD) und Caterpillar (-2,04 Prozent auf 914,30 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 37.545.642 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,306 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index weist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net