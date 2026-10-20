Starker Wochentag in New York: Dow Jones steigt
Der Dow Jones macht am Nachmittag Gewinne.
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,03 Prozent höher bei 52.500,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,989 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 51.978,58 Punkte an der Kurstafel, nach 51.966,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.689,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.910,92 Zählern.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 51.682,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.839,26 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 46.706,58 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 6,02 Prozent auf 171,76 USD), UnitedHealth (+ 3,65 Prozent auf 421,74 USD), Merck (+ 3,22 Prozent auf 148,25 USD), Amgen (+ 2,61 Prozent auf 436,02 USD) und Johnson Johnson (+ 2,13 Prozent auf 259,19 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-0,78 Prozent auf 337,50 USD), Apple (-0,74 Prozent auf 340,39 USD), Coca-Cola (-0,48 Prozent auf 92,97 USD), Walmart (-0,32 Prozent auf 118,32 USD) und Cisco (-0,08 Prozent auf 106,42 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8.566.421 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,595 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie hat mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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