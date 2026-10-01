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Dow Jones-Performance

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
299.20 EUR -8.00 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
369.35 EUR -4.80 EUR -1.28 %
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Boeing Co.
167.68 EUR 2.68 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
731.60 EUR 11.60 EUR 1.61 %
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Home Depot
250.00 EUR -3.15 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
IBM Corp. (International Business Machines)
205.00 EUR 10.06 EUR 5.16 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
229.85 EUR -7.25 EUR -3.06 %
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Nike Inc.
31.26 EUR -0.09 EUR -0.27 %
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NVIDIA Corp.
205.45 EUR 2.10 EUR 1.03 %
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Procter & Gamble Co.
128.94 EUR 0.44 EUR 0.34 %
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Salesforce
209.00 EUR 8.05 EUR 4.01 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
313.20 EUR -6.80 EUR -2.12 %
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Walt Disney
89.98 EUR -3.36 EUR -3.60 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50,926.56 USD 20.51 USD 0.04 %
News | Analysen

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 50.926,56 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,409 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,02 Prozent auf 51.424,84 Punkte an der Kurstafel, nach 50.906,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50.546,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51.179,78 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der Dow Jones noch bei 52.766,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.305,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.441,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,35 Prozent auf 192,28 USD), Salesforce (+ 3,10 Prozent auf 236,69 USD), IBM (+ 2,59 Prozent auf 225,62 USD), Caterpillar (+ 1,92 Prozent auf 826,35 USD) und Travelers (+ 1,44 Prozent auf 361,64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-3,40 Prozent auf 101,33 USD), Amgen (-3,38 Prozent auf 407,27 USD), Johnson Johnson (-2,30 Prozent auf 258,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,71 Prozent auf 334,93 USD) und Home Depot (-1,53 Prozent auf 247,80 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27.902.610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,838 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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